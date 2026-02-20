<section><section><p>Ein Sommer im Zeichen der Sprachen, des Spiels und der Kreativität!<\/p><p>Die Kurse Sprachen im Sommer richten sich an GrundschülerInnen und SchülerInnen der Mittelschule und bieten ein abwechslungsreiches und pädagogisch wertvolles Lernangebot, um Sprachen auf natürliche, aktive und spielerische Weise zu erlernen.<\/p><p>Der Kurs findet vom<strong> 27. Juli bis 7. August.<\/strong> Die Aktivitäten werden von <strong>Montag bis Freitag, von 8.00 bis 13.00 Uhr<\/strong>, durchgeführt und haben eine Gesamtdauer von zwei Wochen.<\/p><p>Die Gruppen bestehen aus maximal 8 Kindern bzw. Jugendlichen, gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Das Programm umfasst Sprachspiele, spielerische Freizeitaktivitäten, Bewegungsangebote sowie Kreativwerkstätten, um das Lernen durch Erfahrung und Zusammenarbeit zu fördern.<\/p><p>Folgende Sprachkombinationen werden angeboten: Italienisch, Italienisch und Englisch oder Deutsch, Italienisch und Englisch.<\/p><p>Die Teilnahmegebühr beträgt 130,00 € für zwei Wochen.<\/p><p>Für Informationen und Anmeldung:<\/p><p>Telefon: <a href="tel:+393459105451">+39 345 910 5451<\/a><\/p><p>Web: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.we4ubz.it\/de\/">www.we4ubz.it<\/a><\/p><p>E-Mail: <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@we4ubz.it">info@we4ubz.it<\/a><\/p><\/section><section><br><\/section><\/section><section><br><\/section>