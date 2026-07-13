<h1 data-element="page-name"><br><\/h1><p>Gemeindeentwicklungsprogramm - Einleitung Genehmigungsverfahren lt. Art. 53 des L.G. 9\/2018<\/p><p>mit Ratsbeschluss Nr. 15 vom 09.07.2026<\/p><p><br><\/p><p>Alle Unterlagen sind unter folgendem link einsehbar:<\/p><p><a data-fr-linked="true" href="https:\/\/natur-raum.provinz.bz.it\/de\/hinterlegung-akten-raumplanung\/detail?ongoing=1&depid=31519">https:\/\/natur-raum.provinz.bz.it\/de\/hinterlegung-akten-raumplanung\/detail?ongoing=1&depid=31519<\/a><\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.burgstall.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225812143-2104&sprache=1" data-detailonr="225812143">Formular für Anmerkungen<\/a><\/p>