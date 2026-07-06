<p>Wir möchten Sie darüber informieren, dass seit Ende Juni ein automatisches Mitteilungssystem über die App Gem2Go aktiv ist. Sobald in Ihrem Gemeindegebiet für eines oder mehrere Naturereignisse oder Wetterphänomene des Warnlageberichts die Warnstufe Orange oder Rot ausgerufen wird, wird automatisch eine Push-Nachricht versendet.<\/p><p class="align_justify">Es ist dabei zu beachten, dass die App auf den mobilen Endgeräten installiert sein muss, die jeweilige Gemeinde abonniert und die Benachrichtigungsfunktion aktiviert ist, damit Sie die Warnungen zuverlässig erhalten.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.burgstall.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219807773&detailonr=225811128-2104">zum Artikel der Gemeinde<\/a>