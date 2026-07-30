<p>Die wohnortnahe Gesundheitsversorgung wird in Südtirol gezielt ausgebaut. <\/p><p>Neue Angebote ergänzen die bestehende Versorgung und verbessern die Zusammenarbeit. Das Ziel: die richtige Versorgung, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort.<\/p><p>Alle Details dazu finden Sie hier : <a href="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=https%3A%2F%2Fgesundheit.provinz.bz.it%2Fde%2Fwohnortnahe-gesundheitsversorgung-kompakt&e=19869936&h=bd76cb71&f=y&p=y&m=4h48l44kf6zGNlH" title="externer Link gesundheit.provinz.bz.it" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wohnortnahe Gesundheitsversorgung kompakt | Autonome Provinz Bozen - Südtirol<\/a><\/p><p><img src="https:\/\/newspool.gem2go.page\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=925688&mode=T&width=1600&height=800&t=1785239560" class="fr-fil fr-dib width100" alt="Wohnortnahe Gesundheitsversorgung kompakt" title="" data-lightbox="true"><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.burgstall.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219807773&detailonr=225815465-2104">zum Artikel der Gemeinde<\/a>