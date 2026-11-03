<p>Die Gemeinde teilt mit, dass bzgl. der sog. „Carta dedicata a te“ (= „Für Sie bestimmte Karte“) ab heute'''' die Liste der Begünstigten der Karte unter dem folgenden <a href="https:\/\/www.corvara.eu\/system\/web\/amtstafel_sgv.aspx?menuonr=220902115" title="Amtstafel">Link<\/a>veröffentlicht und einsehbar ist, wo man also, unter Bezugnahme auf die eigene ISEE-Protokollnummer (zu verwendendes Kriterium laut den offiziellen FAQs um die Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten), nachsehen kann, ob man zu den Begünstigten gehört oder nicht.“<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.corvara.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218512597&detailonr=225683030-1050">zum Artikel der Gemeinde<\/a>