<p>Die Ausarbeitung des Gemeindeentwicklungsprogramms für Raum und Landschaft erfolgt im Rahmen eines öffentlichen Verfahrens, das die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, der Vereine und Interessengruppen gewährleistet.<\/p><p>Im Rahmen des schrittweisen Entwicklungsprozesses des Programms ist die Verwaltung bestrebt, die Bevölkerung durch die Sammlung von Anregungen, Vorschlägen und Ideen in den Bereichen Siedlungsentwicklung, Landschaft, Mobilität und Tourismus einzubeziehen.<\/p><p>Die schriftlichen Anregungen können im Zeitraum vom 06.07.2026 bis zum 07.08.2026 über die telematischen Postkanäle (<a data-fr-linked="true" href="mailto:info@corvara.eu">info@corvara.eu<\/a>, <a data-fr-linked="true" href="mailto:corvara@legalmail.it">corvara@legalmail.it<\/a>) eingereicht oder während der Bürozeiten direkt im Gemeindesekretariat abgegeben werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.corvara.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218512597&detailonr=225811009-1050">zum Artikel der Gemeinde<\/a>