<p>Es wird im Sinne von <abbr title="Artikel" data-glossar-onr="225360369-1050">Art.<\/abbr> 4 der Gemeindeverordnung über die Zuweisung der Flächen für den geförderten Wohnbau bekanntgegeben, dass die Gemeinde Corvara das Verfahren zur Erstellung der <strong>Rangordnung <\/strong>der Ansuchen<strong> <\/strong>für die <strong>Zuweisung von gefördertem Wohnbauland <\/strong>in der <strong>Wohnbauerweiterungszione ‚Runc<\/strong><strong>h‘<\/strong> in Corvara eingeleitet hat.<\/p><p>Die Rangordnung wird für die Zuweisung der Bauflächen auf den folgenden Baulosen erstellt:<\/p><p class="align_center"><strong>lotto\/Baulos\/lot G2 - p.f.\/Gp.\/p.ter 68\/50 <\/strong><\/p><p>Falls nach der Zuweisung des Bauloses G2 die Rangordnung nicht ausgeschöpf wäre, kann diese für die Zuweisung der anderen, in der Erweiterungszone ‚Runch‘ noch verfügbaren geförderten Baulose, herangezogen werden.<\/p><p>Für weitere Informationen und für die Bereitstellung des Gesuchmusters in Form einer „Selbtserklärung“ mögen interessierte Personen sich während der Bürozeiten an das Sekretariat der Gemeinde Corvara wenden (Tel. 0471 836184).<\/p><p>Das Gesuchsmuster und die wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen können auch auf der Internetseite der Gemeinde: <a data-fr-linked="true" href="\/\/www.corvara.eu">www.corvara.eu<\/a> unter der Rubrik „Digitale Amtstafel“ heruntergeladen werden. <\/p><p>Die <strong>Anträge <\/strong>müssen<strong> innerhalb Freitag 13.11.2026, 12.00 Uhr<\/strong>, eingereicht werden. <\/p><p>Die Gesuche sind wahlweise einzureichen:<\/p><ul><li>per zertifizierter E-Mail (<abbr title="zertifizierte elektronische Post" data-glossar-onr="225360645-1050">PEC<\/abbr>) an die Adresse <a data-fr-linked="true" href="mailto:corvara@legalmail.it">corvara@legalmail.it<\/a><\/li><li>per E-Mail an die Adresse<a data-fr-linked="true" href="mailto:info@corvara.eu"> info@corvara.eu<\/a><\/li><li>direkt beim Protokollamt der Gemeinde;<\/li><li>per Post, gerichtet an die Gemeinde Corvara, Str. Col Alt Nr. 36, 39033 Corvara in Badia (BZ).<\/li><\/ul><p>In den beiden letztgenannten Fällen sind für die fristgerechte Einreichung das Datum und die Uhrzeit der Eingangsregistrierung bei der Gemeinde maßgebend.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.corvara.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218512597&detailonr=225828096-1050">zum Artikel der Gemeinde<\/a>