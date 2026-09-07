<p>Sichere Entsorgung schützt Menschen, Anlagen und die Umwelt<\/p><p>Immer häufiger enthalten Elektrogeräte eingebaute Batterien oder Akkumulatoren. Werden diese Geräte fälschlicherweise über den Sperrmüll entsorgt, besteht erhebliche Brand- und Explosionsgefahr.<\/p><p><strong>Bitte beachten Sie:<\/strong><\/p><ul><li>Elektrogeräte, insbesondere akkubetrieben Geräte, dürfen nicht in den Sperrmüll geworfen werden und müssen getrennt als Elektroschrott entsorgt werden<\/li><li>Entsorgung erfolgt über den Elektroschrott gemäß den Vorgaben der jeweiligen Gemeinde oder durch Rückgabe beim Elektrofachhandel<\/li><li>Dies betrifft unter anderem E-Scooter, Gartengeräte, Akku-Werkzeuge, Spielzeug und viele weitere Elektrogeräte<\/li><\/ul><p>Mit der richtigen Entsorgung helfen Sie, Brände zu verhindern, schützen Mitarbeitende und Entsorgungsanlagen und leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz.<\/p><p>Vielen Dank für Ihre Mithilfe!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.corvara.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218512597&detailonr=225822897-1050">zum Artikel der Gemeinde<\/a>