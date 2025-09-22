<p>Im Rahmen der PNRR Projekte bietet die Landesverwaltung allen Bürgern den Dienst DigiPoint als generelle Fortbildungsplattform an. Es wurden landesweit verschiedenen DigiPoints eingerichtet, welche den Bürgern eine Unterstützung in allen digitalen Belangen anbieten können. Der Gemeindenverband hat sich bereit erklärt, diese Aktion zu unterstützen.<\/p><p>Hier können Sie sich für eine Online-Begleitung anmelden <a href="https:\/\/docs.google.com\/forms\/d\/e\/1FAIpQLSfLFjr7YqGY0nloT7hg80Mbe7Q-3pHDZAfclNWbh31zWaegKg\/viewform">Link und Beratungskalender der Firma ADVStudio<\/a>, die jede Woche an den folgenden Tagen stattfindet:<a href="https:\/\/docs.google.com\/forms\/d\/e\/1FAIpQLSfLFjr7YqGY0nloT7hg80Mbe7Q-3pHDZAfclNWbh31zWaegKg\/viewform"><\/a><\/p><p>Montag von 08:00 bis 09:00 Uhr - GESUNDHEITSKARTE (Fascicolo Sanitario)<\/p><p>Dienstag von17:30 bis 18:30 Uhr - <abbr title="elektronische Identitätskarte" data-glossar-onr="225360399-1050">EIK<\/abbr> (<abbr title="elektronische Identitätskarte" data-glossar-onr="225360398-1050">CIE<\/abbr>) -AKTIVIERUNG<\/p><p>Mittwoch von 18:30 bis 19:30 Uhr - FÜHRERSCHEINZAHLUNG<\/p><p>Donnerstag von 17:30 bis 18:30 Uhr - TAXIBONUS<\/p><p>Freitag – 08:00 bis 09:00 Uhr - PASSBEANTRAGUNG<\/p><p>Nach der Veranstaltung steht Ihnen eine Digital-Experte noch eine weitere Stunde zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten.<\/p><p><a href="https:\/\/docs.google.com\/forms\/d\/e\/1FAIpQLSfLFjr7YqGY0nloT7hg80Mbe7Q-3pHDZAfclNWbh31zWaegKg\/viewform"><\/a><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.corvara.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218512597&detailonr=225761596-1050">zum Artikel der Gemeinde<\/a>