<p>Die Einschreibungen in den Kindergarten müssen online über das <strong>Programm IOLE auf dem Portal der Autonomen Provinz Bozen vom 8. bis 16. Jänner 2026<\/strong> erfolgen und zwar für die Kinder die zwischen dem 01.09.2020 und dem 31.12.2023 geboren sind;<\/p><p>Die Kinder die zwischen dem 01.05.2021 und dem 30.04.2022 geboren sind, müssen gemäß Artikel 2, Absatz 2 vom L.G Nr. 5 vom 16.07.2008 das <strong>obligatorische Kindergartenjahr <\/strong>besuchen.<\/p><p>Weiter Informationen sind auf der Website der Provinz:<\/p><p><a data-fr-linked="true" href="https:\/\/ladinische-bildung.provinz.bz.it\/de\/kindergarten\/einschreibungen-kindergarten">https:\/\/ladinische-bildung.provinz.bz.it\/de\/kindergarten\/einschreibungen-kindergarten<\/a><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.corvara.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218512597&detailonr=225777748-1050">zum Artikel der Gemeinde<\/a>