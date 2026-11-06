<p>Sehr geehrte Damen und Herren,<\/p><p>wir informieren Sie darüber, dass das Unternehmen Aquatherm <abbr title="Gesellschaft mit beschränkter Haftung" data-glossar-onr="225360333-1050">GmbH<\/abbr> im Laufe des Monats <strong>November <\/strong>im Auftrag der Gemeinde und mit Unterstützung des Gemeindeinstallateurs die <strong>Wasserzähler <\/strong>in den Wohngebäuden in den Gebieten <strong>Arlara, Col und Sciüz<\/strong> durch neue digitale Geräte <strong>ersetzen <\/strong>wird.<\/p><p>Wir weisen darauf hin, dass im Zuge des Austauschs gleichzeitig geprüft wird, ob vor dem Zähler illegale oder ungenehmigte Anschlüsse vorhanden sind.<\/p><p>Um einen ordnungsgemäßen Ablauf der Arbeiten zu gewährleisten, bitten wir Sie um Ihre geschätzte Mithilfe.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.corvara.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218512597&detailonr=225832763-1050">zum Artikel der Gemeinde<\/a>