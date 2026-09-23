<p>Die Eigenverwaltung der bürgerlichen Nutzungsgüter Kolfuschg informiert alle Einwohner der Fraktion Kolfuschg, dass ab sofort<strong> Anträge für Brennholz<\/strong> für den Eigenbedarf eingereicht werden können.<\/p><p>Interessierte Bürger werden gebeten, ihre Anfrage bis spätestens <strong>04.10.2026<\/strong> per E-Mail an Jouk Oberbacher (jouk.oberbacher@konmail.net) zu senden.<\/p><p> In der E-Mail muss zwingend die <strong>Mobiltelefonnummer <\/strong>des Antragstellers angegeben werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.corvara.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218512597&detailonr=225825781-1050">zum Artikel der Gemeinde<\/a>