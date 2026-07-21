<p>Einfach vorbeikommen – ohne Termin, kostenlos und anonym<\/p><p>Ab sofort bietet der Dienst für Abhängigkeiten des Sanitätsbetriebes Bruneck in Zusammenarbeit mit dem Sozialsprengel Gadertal und dem Jugenddienst Gadertal eine neue WALK-IN-SPRECHSTUNDE an. Das Angebot richtet sich an Jugendliche, Erwachsene, Angehörige, Vereine sowie Fachpersonen und ermöglicht eine unkomplizierte Beratung zu Fragen rund um Alkohol, Nikotin, Drogen, Glücksspiel, Gaming, soziale Medien, Kaufsucht und andere Konsum- und Verhaltensformen.<\/p><p>Nicht immer braucht es eine lange Beratung. Oft genügt ein Gespräch, um Klarheit zu gewinnen, Sorgen zu teilen oder die nächsten Schritte zu erkennen. Genau hier setzt die neue WALK-IN-SPRECHSTUNDE an: Interessierte können einfach vorbeikommen – ohne Terminvereinbarung, kostenlos, vertraulich und auf Wunsch anonym.<\/p><p>„Manchmal tauchen Fragen auf. Manchmal macht man sich Sorgen um sich selbst, einen Jugendlichen oder eine nahestehende Person. Und manchmal tut es einfach gut, kurz mit jemandem darüber zu sprechen“, erklären die Verantwortlichen des Dienstes für Abhängigkeiten.<\/p><p>Die Sprechstunden werden von Psychologinnen und Sozialassistentinnen des Dienstes für Abhängigkeiten durchgeführt. Im Mittelpunkt stehen die aktuellen Anliegen der Besucherinnen und Besucher – niederschwellig, offen und lösungsorientiert.<\/p><h3>Was wird geboten?<\/h3><ul><li>Kurze und hilfreiche Beratung – auch wenn es bei einem einzigen Gespräch bleibt<\/li><li>Orientierung und Entlastung in schwierigen Situationen<\/li><li>Informationen zu Risiken, Konsumverhalten und Prävention<\/li><li>Unterstützung für Angehörige und Fachpersonen<\/li><li>Vertrauliche, kostenlose und anonyme Gespräche<\/li><\/ul><p>Der Fokus liegt auf dem, was im Moment wichtig ist: kleine Schritte, die unmittelbar weiterhelfen können.<\/p><p>Das Angebot richtet sich an Jugendliche – mit oder ohne Begleitung der Eltern, Erwachsene, Angehörige, Lehrpersonen, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Ärztinnen und Ärzte sowie Vereine und an alle Menschen, die Fragen haben oder sich Sorgen machen.<\/p><h3>Wann und wo?<\/h3><p>Die WALK-IN-SPRECHSTUNDE findet im Haus des Jugenddienstes Gadertal (links über die Stiege hinunter) jeweils donnerstags von 17.00 bis 19.00 Uhr an folgenden Terminen statt: 9.7.26, 6.8.26, 10.9.26, 15.10.26, 12.11.26, 10.12.26;<\/p><p>Die WALK-IN-SPRECHSTUNDE soll Menschen dort abholen, wo sie gerade stehen.<\/p><p>Ohne Anmeldung, ohne bürokratische Hürden und ohne Verpflichtungen. Einfach vorbeikommen und ins Gespräch kommen.<\/p><p>Weitere Informationen erhalten Sie in der allgemeinen Verwaltung der Bezirksgemeinschaft Pustertal unter <a href="tel:+390474412926">0474412926<\/a>, <a data-fr-linked="true" href="mailto:pr@bzgpust.it">pr@bzgpust.it<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.corvara.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218512597&detailonr=225814295-1050">zum Artikel der Gemeinde<\/a>