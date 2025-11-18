<p>Es wird bekannt gegeben, dass <strong>ab dem 13. Dezember 2025<\/strong> der Dienst zur <strong>Sammlung gebrauchter Kleidung<\/strong> am Recyclinghof<strong> <\/strong><a href="https:\/\/www.gemeinde.corvara.bz.it\/system\/web\/gemeindebetrieb.aspx?detailonr=219007911-1050&sprache=1"><strong>„Col Maladët“<\/strong><\/a><strong> <\/strong>wieder aufgenommen wird.<\/p><p>Die Abgabe kann während der regulären <a href="https:\/\/www.gemeinde.corvara.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225141733-1050&sprache=1">Öffnungszeiten<\/a> des Recyclinghofs erfolgen.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.corvara.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218512597&detailonr=225774157-1050">zum Artikel der Gemeinde<\/a>