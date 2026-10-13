<p class="align_center"><strong>Was verbirgt sich eigentlich in der „Holzschachtel“ von Pikolein?<\/strong><\/p><p class="align_center">Ein Haus fürs ganze Leben: <strong>Tag der offenen Tür am 24. Oktober von 10 bis 16.00 Uhr<\/strong> im Sozial- und Gesundheitssprengel Gadertal mit Vorstellung der ansässigen Dienste<\/p><p>Von außen ist sie kaum zu übersehen: die moderne „Holzschachtel“ des Sozial- und Gesundheitssprengels Gadertal in Pikolein in der Gemeinde St. Martin in Thurn. Doch was passiert eigentlich darin? <strong>Am Samstag, 24. Oktober 2026, von 10 bis 16 Uhr öffnet das Haus seine Türen <\/strong>und lädt unter dem Motto „Ein Haus fürs ganze Leben“ zu einer besonderen Entdeckungsreise ein.<\/p><p>Denn der Sprengel begleitet Menschen in ganz unterschiedlichen Lebensphasen – oft, ohne dass man davon weiß. <strong>„Hier habe ich erfahren, wo ich Unterstützung bekomme, bevor aus einem kleinen Problem ein großes wird“<\/strong>, erzählt etwa eine Nutzerin. Eine andere Familie berichtet:<strong> „Es tut gut zu wissen, dass man nicht alles alleine schaffen muss.“<\/strong> Und aus der Begleitung am Lebensende stammt ein Satz, der berührt:<strong> „Dank des Palliativdienstes und des Ambulanten Betreuungsdienstes konnte meine Mutter zuhause bleiben bis zum Schluss.“<\/strong><\/p><p>Bei einer <strong>Schatzsuche durch das Haus<\/strong> können große und kleine Besucher:innen vier Stationen entdecken: <strong>Geburt - Gut ins Leben, Kind & Jugend - Gemeinsam stark, Erwachsene - Gesund leben und Aktiv im Alter - Gut begleitet<\/strong>. Überall gibt es Infopunkte, persönliche Begegnungen und kleine Überraschungen. kurze Impulsreferate ergänzen das Programm.<\/p><p>Und weil Gesundheit und Gemeinschaft Freude machen, gibt es<strong> Calcetto\/Tischfußball, Slackline, Darts, Watten, Kinderschminken, Bücher und Spiele für die Kleinen sowie gutes Essen<\/strong>. Mitarbeiter:innen, Partner und Dienste des Hauses sind vor Ort und freuen sich auf Fragen und Gespräche – ganz unkompliziert und persönlich.<\/p><p>Der Tag richtet sich an <strong>Familien, Kinder und Jugendliche ebenso wie an Erwachsene und Senior:innen<\/strong>. Vielleicht entdeckt dabei mancher einen Dienst, von dem er noch nie gehört hat – oder sogar einen Beruf, der neugierig macht.<\/p><p><strong>Also: Tür auf und reinschauen!<\/strong><\/p><p><strong>Entdecke am Samstag, 24.10. den Sozial- und Gesundheitssprengel Gadertal.<\/strong><\/p><p>Weitere Informationen erhalten Sie in der allgemeinen Verwaltung der Bezirksgemeinschaft Pustertal unter <a href="tel:+390474412926">0474412926<\/a>, <a data-fr-linked="true" href="mailto:pr@bzgpust.it">pr@bzgpust.it<\/a>.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.corvara.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1567444&mode=T&width=767&height=600&t=1791878722" class="fr-fic fr-fil fr-dib width61" alt="Einladung Tag der öffenen Tür Sozialsprengel Gadertal" title=""><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.corvara.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218512597&detailonr=225829150-1050">zum Artikel der Gemeinde<\/a>