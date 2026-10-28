<p>Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,<\/p><p>wir informieren Sie hiermit darüber, dass aufgrund dringender Arbeiten am Wassernetz in Ihrem Gebiet (Zone Arlara, Col und Sciüz) die <strong>Wasserversorgung am Freitag, dem 30.10.2026<\/strong>, in der Zeit <strong>von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr unterbrochen<\/strong> wird.<\/p><p>Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und danken Ihnen für Ihr Verständnis.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.corvara.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218512597&detailonr=225831518-1050">zum Artikel der Gemeinde<\/a>