<p>Das Sozialzentrum La Spona lädt Sie alle ganz herzlich zum Weihnachtsmarkt, welcher am Samstag, 29. November von 09.00 – 16.00 Uhr im Sozialzentrum La Spona stattfindet, ein.<img src="https:\/\/www.gemeinde.corvara.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1519732&mode=T&width=652&height=600&t=1762869114" class="fr-fil fr-dib width58" alt="Zënter sozial La Spona - Marcé da Nadè" title=""><\/p><p><a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.bezirksgemeinschaftpustertal.it\/de\/Sozialdienste\/Menschen_mit_Behinderung\/Sozialzentrum_La_Spona">https:\/\/www.bezirksgemeinschaftpustertal.it\/de\/Sozialdienste\/Menschen_mit_Behinderung\/Sozialzentrum_La_Spona<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.corvara.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218512597&detailonr=225773214-1050">zum Artikel der Gemeinde<\/a>