<p>Die Gemeinde Deutschnofen teilt mit, dass ab sofort und <strong>bis zum 15.07.2026<\/strong> die Anmeldungen zur Schulausspeisung und zum Mittagstisch für das Schuljahr 2026\/2027 ausschließlich online durchgeführt werden können.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.deutschnofen.bz.it\/system\/web\/formular.aspx?detailonr=225797970-541&sprache=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Anmeldung Schulausspeisung<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.deutschnofen.bz.it\/system\/web\/formular.aspx?detailonr=225792233-541&sprache=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Anmeldung Mittagstisch<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.deutschnofen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368230&detailonr=225798529-541">zum Artikel der Gemeinde<\/a>