<p>Das Gebäude des Sozial- und Gesundheitssprengels Eggental‑Schlern in Kardaun wird 2026 umfassend energetisch saniert, um Energieeffizienz, Raumklima und Klimaschutz deutlich zu verbessern. Die Maßnahmen umfassen Dämmung, neue Fenster und Türen, Feuchtigkeitsschutz, Außenbeschattung sowie eine Photovoltaikanlage, die einen Großteil des Strombedarfs decken soll. Ermöglicht wird das Projekt durch EFRE‑Mittel der Europäischen Union, die 40 % der Gesamtkosten von rund 1,46 Mio. Euro abdecken und eine nachhaltige öffentliche Infrastruktur in der Region sichern.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.deutschnofen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368230&detailonr=225782616-541">zum Artikel der Gemeinde<\/a>