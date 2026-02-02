<p>Das <strong>Projekt MONZEC<\/strong> <strong>sammelt<\/strong> <strong>seit 2024 mithilfe einer App Zeckenfunde<\/strong> auf Wildtieren, Haustieren und Menschen, um ihre Verbreitung in Süd‑ und Nordtirol besser zu verstehen. <\/p><p>Die Bevölkerung wird aufgerufen, Zeckenfunde kostenlos und anonym über die App zu melden, damit Risiken für Krankheiten wie FSME, Borreliose und andere Erreger frühzeitig erkannt werden können. <\/p><p>2026 wird das Projekt auf ganz Süd- und Nordtirol ausgeweitet und von Schulungen begleitet, deren Termine rechtzeitig bekannt gegeben werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.deutschnofen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368230&detailonr=225783496-541">zum Artikel der Gemeinde<\/a>