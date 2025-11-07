<p>Die Gemeinde Enneberg gibt bekannt, dass ein\/e\nVerwaltungsassistent\/in mittels unbefristetem Vertrag und in Vollzeit\naufgenommen wird.<\/p><p>Die genannte Stelle ist den Angehörigen der ladinischen\nSprachgruppe vorbehalten.<\/p><p>Voraussetzungen für den Zugang von außen:<\/p><p>- Maturadiplom;<\/p><p>- Dreisprachigkeitsnachweis “ B2 – ex B ”;<\/p><p> <\/p><p>Die Gesuche um Aufnahme müssen bis spätestens Mittwoch, am\n10.12.2025 beim Personalamt der Gemeinde Enneberg eingereicht werden.<\/p>