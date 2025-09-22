<p><span><strong><a class="e-rte-anchor" href="https:\/\/docs.google.com\/forms\/d\/e\/1FAIpQLSfLFjr7YqGY0nloT7hg80Mbe7Q-3pHDZAfclNWbh31zWaegKg\/viewform" title="https:\/\/docs.google.com\/forms\/d\/e\/1FAIpQLSfLFjr7YqGY0nloT7hg80Mbe7Q-3pHDZAfclNWbh31zWaegKg\/viewform" target="_blank" aria-label="null">Anmeldung zum Online-Tutoring<\/a><\/strong><\/span><\/p><div><p>Hier können Sie sich für eine Online-Begleitung anmelden, die jede Woche an den folgenden Tagen stattfindet:<\/p><p>Montag – 08:00 bis 09:00 Uhr<span> GESUNDHEITSKARTE (Fascicolo Sanitario)<\/span><\/p><p>Dienstag – 17:30 bis 18:30 Uhr<span> CIE-AKTIVIERUNG<\/span><\/p><p>Mittwoch – 18:30 bis 19:30 Uhr<span> FÜHRERSCHEINZAHLUNG<\/span><\/p><p>Donnerstag – 17:30 bis 18:30 Uhr<span> TAXIBONUS<\/span><\/p><p>Freitag – 08:00 bis 09:00 Uhr<span> PASSBEANTRAGUNG<\/span><\/p><p><strong>\n\n<\/strong><\/p><p>Nach der Veranstaltung steht Ihnen ein<em>e Digital-Experte<\/em> noch eine weitere Stunde zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten.<\/p><p>Nach der erfolgten Anmeldung erhalten Sie per E-Mail den Link zum Online Tutoring.<\/p><\/div>