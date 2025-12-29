<p>Einschreibungen in den Kindergarten für das Jahr 2026-2027<br>Der Kindergartensprengel “LADINIA” teilt mit, dass die Einschreibungen in den Kindergarten für das Jahr 2026-2027 ausschließlich online erfolgen.<br>Die Anträge auf Einschreibung werden in der Zeit vom 8. bis zum 16. Januar 2026 über das Online-Portal der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol „IOLE“ in myCivis eingereicht. Es können Kinder eingeschrieben werden, die im Zeitraum vom 01.09.2020 bis zum 31.12.2023 geboren sind. Ein Kindergartenjahr ist verpflichtend. All jene Kinder, die zwischen dem 1. Mai 2021 und dem 30. April 2022 geboren sind, müssen verpflichtend in den Kindergarten eingeschrieben werden.<br>Die Einschreibung kann nur in einem Kindergarten der Wohnsitzgemeinde erfolgen. Sollten Eltern ihr Kind in den Kindergarten einer anderen Gemeinde einschreiben wollen, können sie, nach erfolgter Einschreibung in einen Kindergarten der eigenen Wohnsitzgemeinde, einen Antrag auf einen Kindergartenwechsel in Papierform an den Kindergartensprengel einreichen.<\/p><p>Nähere Informationen werden zeitnah auf der Webseite <a class="e-rte-anchor" href="https:\/\/ladinische-bildung.provinz.bz.it\/de\/kindergarten\/home" title="https:\/\/ladinische-bildung.provinz.bz.it\/de\/kindergarten\/home" target="_blank">Kindergarten in den ladinischen Tälern<\/a> unter „für die Familien“ veröffentlicht und sind in den jeweiligen Kindergärten oder in der Kindergartendirektion Ladinia unter der Rufnummer 0471-797117 erhältlich.<\/p>