<p>Enneberg Pfarre\/La Pli – Die Bürgergenossenschaft Por Mareo Coop hat den nächsten wichtigen Meilenstein erreicht: Der Vertrag zur Umsetzung des innovativen Selbstbedienungsladens Le Local wurde offiziell zwischen Felix Ploner, Präsident der Bürgergenossenschaft, und der Dorfladen GmbH unterzeichnet. <\/p><p>Die Eröffnung ist für April 2026 geplant. Mit dem Projekt wird Enneberg Pfarre als einer der ersten Orte Südtirols ein vollautomatisiertes, digital gesteuertes, smartes Nahversorgungskonzept erhalten. Dies geschieht im Rahmen des PNRR M1C32.1 „Attrattività dei Borghi – La Pli, un tesoro da svelare“.<\/p>