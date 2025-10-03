<p><span><span>Wer am Wettbewerb teilnehmen will, muss eine Anfrage um Zulassung gemäß dieser Bekanntmachung beigefügtem Formular, an den Bürgermeister gerichtet, innerhalb 25.10.2025 einreichen.<\/span><\/span><\/p><p><span>Der Antrag ist mit einer digitalen Unterschrift zu versehen und an die PEC-Adresse oder an die auf der Website der Gemeinde Enneberg angegebene E-Mail-Adresse zu senden<\/span><\/p><p>oder<\/p><p>ausgedruckt, handschriftlich unterschreiben und zusammen mit einem persönlichen Dokument des Unterzeichners persönlich abzugeben.<\/p><p><span>Berücksichtigt wird das Eingangsdatum der PEC bzw. das Protokolldatum.<\/span><br><\/p><p><br><\/p>