<p><b>Recyclinghof - Öffnungszeiten Dezember<\/b><\/p><p>Montag, den 22.12 geöffnet vom 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr <\/p><p>Mittwoch, den 24.12 geöffnet vom 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr<\/p><p>Freitag, den 26.12 GESCHLOSSEN<\/p><p>Montag, den 29.12 geöffnet vom 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr <\/p><p>Mittwoch, den 31.12 geöffnet vom 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr<\/p><p> <\/p><p><b>Neue Führung des Recyclinghofes „Ciamaor“<\/b><\/p><p>Die Gemeinde möchte euch informieren, dass ab dem 01. Jänner 2026 für die Dauer von drei Jahren die Verwaltung des Recyclinghofes „Ciamaor“ direkt an die Firma P.R.A. GmbH mit Sitz in Bruneck übertragen wird. Die Öffnungszeiten und die geltenden Bestimmungen bleiben unverändert.<\/p><p><b> <\/b><\/p><p><b>Biomüllsammlung <\/b><\/p><p>Der Biomüll wird ganzjährig am Freitag für die Beherbergungsbetriebe\/Privathaushalten abgeholt.<\/p><p>Aber nur für Beherbergungsbetriebe von St. Vigil wird in den Saisonzeiten eine zusätzliche Sammlung durchgeführt: <\/p><p>Wintersaison: Jeden Montag, vom 01. Dezember bis 15. April <\/p><p>Sommersaison: Jeden Montag, vom 01. Juni bis 30. September<\/p><p><br><\/p><p><b>Restmüllsammlung<\/b><\/p><p>Der Restmüll wird für Beherbergungsbetriebe\/Privathaushalten ganzjährig am Dienstag abgeholt.<\/p><p>Aber nur für Beherbergungsbetriebe von St. Vigil wird in den Saisonzeiten eine zusätzliche Sammlung durchgeführt: <\/p><p>Wintersaison: Jeden Freitag, vom 01. Dezember bis 15. April <\/p><p>Sommersaison: Jeden Freitag, vom 15. Juni bis 30. September<\/p>