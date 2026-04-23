<section id="Descrizione614067"><div><section id="Beschreibung219156"><div><p>Holzarbeiten im geschädigten Schutzwald entlang der Gadertaler Staatsstraße<strong> am 25.\/26. April, 9.\/10. Mai und 16.\/17. Mai<\/strong><span> <\/span>- Straßensperren in verschiedenen Abschnitten nötig.<\/p><p><a href="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=https%3A%2F%2Fnews.provinz.bz.it%2Fde%2Fnews%2Fgadertaler-schlucht-holzarbeiten-an-drei-wochenenden-strassensperren&e=19869936&h=4d1855cf&f=y&p=y&m=4fzf7g4sl5zGGX1" title="news.provinz.bz.it">Pressemitteilung der Autonome Provinz Bozen<\/a><\/p><\/div><\/section><\/div><\/section>