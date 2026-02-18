<table class="e-rte-table"><tbody><tr><th scope="row">Termine:<\/th><td><span><div><div><abbr title="Freitag">Fr<\/abbr>, 06.03.2026<\/div><\/div><div><div><abbr title="Freitag">Fr<\/abbr>, 03.07.2026<\/div><\/div><div><div><abbr title="Freitag">Fr<\/abbr>, 04.09.2026<\/div><\/div><div><div><abbr title="Freitag">Fr<\/abbr>, 06.11.2026<\/div><\/div><\/span><\/td><\/tr><tr><th scope="row">Zeit:<\/th><td>14:00-17:00 Uhr<br><\/td><\/tr><tr><th scope="row">Ort:<\/th><td>St. Martin in Thurn - Feuerwehrsaal - Str. Tor, 19<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p>Am ersten Freitag jedes zweiten Monats<\/p><p>Info\/Vormerkungen: :<span> <\/span><a href="tel:0471946020">0471-94 60 20<\/a><\/p><p>E-Mail:<span> <\/span><a href="mailto:post@volksanwaltschaft.bz.it">post@volksanwaltschaft.bz.it<\/a> <\/p><p><cite><span><a href="http:\/\/www.volksanwaltschaft-bz.org\/" title="Volksanwaltschaft">www.volksanwaltschaft-bz.org<\/a><\/span><\/cite><\/p>