<p>Die Gemeinde Enneberg teilt mit, dass die Gesuche um Zuweisung von Grundstücken für den geförderten Wohnbau in den ZonenRina I, Rina II und Corn geöffnet sind.<\/p><p>Die Abgabefristen für die Gesuche sind folgende:<\/p><ul type="disc"> <li>Erweiterungszone<span> <b><span lang="IT">Rina I e Rina II<\/span><\/b><span lang="IT">: innerhalb 13.11.2026<\/span><\/span><\/li> <li>Erweiterungszone <b>Corn<\/b>: innerhalb 18.11.2026<\/li> <\/ul><p>Die Gesuche können per E-Mail <b>an <a href="mailto:alfons.facchini@comun.mareo.bz.it">alfons.facchini@comun.mareo.bz.it<\/a><\/b> oder direkt beim Demografischen Amt der Gemeinde eingereicht werden.<\/p><p>Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer <b>0474 503 755<\/b>.<\/p><p><br><\/p><p>Erweiterungszone<span> <b><span lang="IT">Rina I e Rina II<\/span><\/b><span lang="IT">: <\/span><\/span><\/p><p><span><span lang="IT"><img src="\/SFImages\/Rina I - II.png" class="e-rte-image e-imginline" alt="Rina I - II" width="685" height="750" style="min-width: 0px; max-width: 998px; min-height: 0px;"> <\/span><\/span><\/p><p><span><span lang="IT">Erweiterungszone <b>Corn<\/b>:<\/span><\/span><\/p><p><span><span lang="IT"><img src="\/SFImages\/Corn.png" class="e-rte-image e-imginline" alt="Corn" width="921" height="481" style="min-width: 0px; max-width: 998px; min-height: 0px;"> <\/span><\/span><\/p>