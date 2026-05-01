<p>In den vergangenen Jahren hat sich im Lager des Kindergartens Maria Rast so einiges angesammelt. Nun ist es an der Zeit, Platz zu schaffen und gut erhaltenen Gegenständen eine neue Verwendung zu geben.<\/p><p>Schulbänke und Stühle, Büromöbel, Sitzgelegenheiten und vieles mehr warten darauf, weiter genutzt zu werden. Anstatt diese Dinge ungenutzt zu lagern, möchten wir sie sinnvoll weitergeben.<\/p><p>In einem ersten Schritt werden die Möbel und Gegenstände an die Eppaner Vereine vergeben. Viele Organisationen können diese Ausstattung gut gebrauchen und damit ihre Tätigkeit unterstützen. In einem zweiten Schritt haben dann alle interessierten Bürgerinnen und Bürger aus Eppan die Möglichkeit, vorbeizukommen und sich das Passende mitzunehmen.<\/p><p>Wer also Interesse hat oder einfach neugierig ist, kann sich vor Ort ein Bild machen – vielleicht findet sich das eine oder andere Stück, das noch gute Dienste leisten kann.<\/p><h4>Wo:<\/h4><p>Im Untergeschoss des Kindergartens Maria Rast<\/p><h4>Wann:<\/h4><ul><li>7. Mai: 17.00-18.00 Uhr für Eppaner Vereine<\/li><li>14. Mai: 17.00-19.00 Uhr für alle Eppaner Bürgerinnen und Bürger<\/li><\/ul><p><img src="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1541447&mode=T&width=640&height=480&t=1777374488" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Lager Maria Rast" title="Gemeinde Eppan a.d.W."><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225798041-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>