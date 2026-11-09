<p>Hiermit wird das Formular veröffentlicht zur Ausübung des Wahlrechts für Auswärtswählende, anlässlich der Wahlen zur Abgeordnetenkammer und zum Senat der Republik, der Wahl der Italien zustehenden Mitglieder des Europäischen Parlaments, sowie der Volksabstimmungen gemäß den Artikeln 75 und 138 der Verfassung und gemäß Artikel 8 des Gesetzes Nr. 180 vom 9. Oktober 2026 mit dem Titel „Bestimmungen zu den Wahlen zur Abgeordnetenkammer und zum Senat der Republik“.<\/p><h3>Fristen<\/h3><p>Für die Beantragung der Eintragung in das gemeindliche Verzeichnis der Auswärtswählenden gelten je nach Kategorie und dem Zeitpunkt des Eintritts der Voraussetzungen drei unterschiedliche Fristen:<\/p><table style="width: 100%;"><thead><tr><th><div class="align_center">Kategorien der Auswärtswählenden<\/div><\/th><th><div class="align_center">Fristen für die Antragstellung<\/div><\/th><th><p class="align_center">Jeweilige Wahlen und Volksabstimmungen<\/p><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td style="width: 33.3333%;">Studium oder Arbeit, bereits bestehender Zustand (Absatz 2) <\/td><td style="width: 33.3333%;"><p>innerhalb 31. Dezember eines jeden Jahres <\/p><\/td><td style="width: 33.3333%;">jene des darauffolgenden Kalender-jahres<\/td><\/tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Studium oder Arbeit, nach dem 31.Dezember eingetretener Zustand (Absatz 3)<\/td><td style="width: 33.3333%;">innerhalb von 30 Tagen nach Erfüllung der Voraussetzungen und jedenfalls spätestens 45 Tage vor dem jeweiligen Datum der Wahlen bzw. der Volksabstimmung<\/td><td style="width: 33.3333%;">jene des laufenden Kalenderjahres <\/td><\/tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Pflegebedingte Gründe, pflegende Angehörige (Familien-Caregiver), Eltern oder mit Minderjährigen im selben Haushalt lebende Familienangehörige, die sich einer Therapie oder medizinischen Behandlung in einer Gesundheitseinrichtung außerhalb der Region unterziehen (Absätze 4 und 5)<\/td><td style="width: 33.3333%;">Spätestens am 45. Tag vor dem jeweiligen Wahl- bzw. Volks-abstimmungstermin des laufenden Jahres.<\/td><td style="width: 33.3333%;">jene des laufenden Kalenderjahres<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p>Die Eintragung in das Verzeichnis hat eine Gültigkeit von einem Jahr. Wer im darauffolgenden Jahr voraussichtlich erneut außerhalb seines Wohnsitzes wählen wird, muss einen neuen Antrag stellen.<\/p><h4>Anhänge<\/h4><ul><li>Muster für den Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis für im Ausland lebende Wähler (bearbeitbar)<\/li><li>Rundschreiben DAIT Nr. 65\/2026<\/li><li>Gesetz Nr. 180 vom 9. Oktober 2026<\/li><\/ul><p>Weitere Informationen auf der <a href="https:\/\/dait.interno.gov.it\/elezioni\/notizie\/domanda-di-iscrizione-nellelenco-degli-elettori-fuori-sede" title="Website des Innenministeriums">Website des Innenministeriums<\/a><\/p>