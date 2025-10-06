<p>Liebe Eppanerinnen und Eppaner!<\/p><p>Sicherheit ist eine wichtige Grundlage für ein gutes Zusammenleben. Sie bedeutet nicht nur Schutz vor Gefahren, sondern auch Vertrauen in die Gemeinschaft und die Gewissheit, dass man sich in seiner Gemeinde wohlfühlen kann.<\/p><p>In der vergangenen Woche hatte ich dazu einen interessanten Austausch mit der Landesrätin für Wohnbau, Sicherheit und Gewaltprävention, Ulli Mair. Dabei wurde...<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225767722-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>