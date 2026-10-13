<p>Liebe Eppanerinnen und Eppaner!<\/p><p>Die Traubenernte ist so gut wie abgeschlossen. Hinter unseren Weinbauern liegen arbeitsreiche Wochen, und in den Kellern entsteht nun der neue Jahrgang. Ein guter Anlass, um einen Bereich in den Mittelpunkt zu rücken, der unsere Gemeinde seit Generationen prägt.<\/p><p>Eppan ist die größte Weinbaugemeinde Südtirols. Unsere Weinberge...<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225829159-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>