<p>Ilma Rakusa liest aus ihrem 2025 im Literaturverlag Droschl erschienenen Buch "Wo bleibt das Licht". Darin beschreibt sie in Tagebuchnotizen, Gedichten, Monologen und Dialogen persönliche Erlebnisse und politische Ereignisse. Wortstark prangert sie Ungerechtigkeit und Despotismus an und denkt über die Funktion von Kunst und Literatur nach...<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225823807-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>