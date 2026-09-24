<p>Liebe Eppanerinnen und Eppaner!<\/p><p>Ein langer und intensiver Weg liegt hinter uns: In der vergangenen Woche hat der Gemeinderat den Entwurf des Gemeindeentwicklungsprogramms für Raum und Landschaft beschlossen. Damit haben wir einen wichtigen Schritt für die zukünftige Entwicklung unserer Gemeinde gesetzt.<\/p><p>Über mehrere Jahre hinweg wurde geplant, diskutiert und nach Lösungen gesucht. Viele unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse galt es dabei miteinander in Einklang zu bringen. Ich bin überzeugt...<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225825980-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>