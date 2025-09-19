<p>Liebe Eppanerinnen und Eppaner!<\/p><p>Am kommenden Samstag heißt es wieder: freie Fahrt auf die Mendel – aber diesmal ohne Motoren. Von 9 bis 16.30 Uhr ist die Passstraße für Autos gesperrt, Radfahrerinnen, Radfahrer und Wandernde haben Vorrang. Parallel dazu findet in <abbr title="Sankt">St.<\/abbr> Michael der erste „Eppan Bike Mobility Day“ statt – zwei schöne Anlässe, um die Freude am Rad in den Mittelpunkt zu stellen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225759680-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>