<p>Liebe Eppanerinnen und Eppaner!<\/p><p class="align_justify">In diesen Wochen hielten und halten unsere freiwilligen Feuerwehren, das Weiße Kreuz und die Bergrettung ihre Jahreshauptversammlungen ab. Das ist ein guter Anlass, auch an dieser Stelle einmal „Danke“ zu sagen.<\/p><p class="align_justify">Eppan kann stolz sein auf neun freiwillige Feuerwehren samt Tauchergruppe und Hundestaffel mit rund 350 aktiven Wehrmännern und -frauen, auf eine starke Sektion des Weißen Kreuzes mit rund 130 Freiwilligen sowie auf die Bergrettung mit rund 25 aktiven Mitgliedern...<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225786408-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>