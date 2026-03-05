<p>Liebe Eppanerinnen und Eppaner!<\/p><p class="align_justify">Der Frühling steht vor der Tür, und wer in diesen Tagen durch das Frühlingstal in Montiggl spaziert, spürt es bereits. Während die Natur ringsherum noch ruht, zeigen sich hier die ersten Blüten. Besonders die weißen Märzenbecher, die wie jedes Jahr in großer Zahl wachsen, sind für viele ein erstes, verlässliches Zeichen: Der Winter geht, neues Leben beginnt.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225788202-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>