<p>DigiPoint ist eine kostenlose Fortbildungsplattform, die in vielen Gemeinden angeboten wird. Hier besteht die Möglichkeit sich in digitalen Themen weiterzubilden und Unterstützung erhalten. Die Non-Profit Firma ADVStudio stellt jetzt einen kostenlosen Anmeldelink für die digitale Beratung zur Verfügung.<\/p><p>Hier geht’s zum <a href="https:\/\/docs.google.com\/forms\/d\/e\/1FAIpQLSfLFjr7YqGY0nloT7hg80Mbe7Q-3pHDZAfclNWbh31zWaegKg\/viewform" title="https:\/\/docs.google.com\/forms\/d\/e\/1FAIpQLSfLFjr7YqGY0nloT7hg80Mbe7Q-3pHDZAfclNWbh31zWaegKg\/viewform">Anmeldelink<\/a>: Jetzt anmelden!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225766574-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>