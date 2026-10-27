<p>Liebe Eppanerinnen und Eppaner!<\/p><p class="align_justify">Das Fahrrad spielt in Eppan seit vielen Jahren eine wichtige Rolle. Der diesjährige Mendelradtag hat mit seinem Teilnehmerrekord von über 4.400 Radfahrerinnen und Radfahrern eindrucksvoll gezeigt, wie groß die Begeisterung für das Radfahren in unserer Gemeinde ist. Unser Ziel ist es, das Fahrrad auch als alltägliches Verkehrsmittel stärker zu etablieren...<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225831329-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>