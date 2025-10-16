<p>Liebe Eppanerinnen und Eppaner!<\/p><p class="align_justify">Mit Freude haben wir in diesen Tagen die Nachricht aufgenommen, dass die Landesregierung die Errichtung eines neuen, modernen Sozial- und Gesundheitssprengels für Eppan in ihr Bautenprogramm aufgenommen hat. Damit ist ein wichtiger Schritt getan – der Startschuss für konkrete Gespräche und Planungen ist gefallen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225769594-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>