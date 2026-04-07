<p>Die Gemeinde Eppan a.d.W. freut sich, die Bevölkerung herzlich zur feierlichen Eröffnung und Segnung des neuen Skateparks einzuladen. Die Veranstaltung findet am <strong>Freitag, 17. April um 15 Uhr<\/strong> in der <strong>Kapuzinergasse <\/strong>statt.<\/p><p>Organisiert wird die Eröffnung vom JUMP Jugend- und Kulturtreff, der für ein abwechslungsreiches und spannendes Rahmenprogramm sorgt: Freuen Sie sich auf beeindruckende Vorführungen von Skateprofis, kreative Graffiti-Kunst sowie Speis und Trank.<\/p><p>Mit dem neuen Skatepark schafft die Gemeinde einen attraktiven Treffpunkt für junge Menschen und Bewegungsbegeisterte. Gemeinsam möchten wir diese neue Struktur offiziell eröffnen und einen Ort der Begegnung und Freizeitgestaltung feiern.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225793194-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>