<p>Liebe Familien,<\/p><p>die Einschreibungen für das Kindergartenjahr 2026\/2027 finden vom 08.-16. Jänner 2026 statt und werden heuer wieder online durchgeführt. <\/p><p>Für die Online-Einschreibung ist ein SPID-Account oder eine elektronische Identitätskarte (CIE) oder eine aktivierte Bürgerkarte erforderlich:<\/p><ul><li>Infos zum SPID-Account finden sich unter <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.spid.gov.it\/richiedi-spid?lang=de">https:\/\/www.spid.gov.it\/richiedi-spid?lang=de<\/a>.<\/li><li>Informationen zur Aktivierung der Bürgerkarte und zur Installation von Lesegerät und Software finden Sie in myCIVIS unter folgendem Link: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/my.civis.bz.it\/public\/de\/buergerkarte.htm">https:\/\/my.civis.bz.it\/public\/de\/buergerkarte.htm<\/a>.<\/li><\/ul><p>Eingeschrieben werden können alle Kinder, die innerhalb Dezember 2026 das dritte Lebensjahr vollenden. Für den Besuch des Kindergartens muss die Impfpflicht laut der staatlichen Bestimmungen erfüllt sein. <\/p><p>Weitere Informationen folgen in der Ausgabe des Gemeindeblattes am 9. Jänner 2026.<\/p><p>Die Leiterinnen der Kindergärten der Gemeinde Eppan a.d.W.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225774381-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>