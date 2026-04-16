<p>Liebe Eppanerinnen und Eppaner!<\/p><p class="align_justify">Eppan bewegt sich, im wahrsten Sinne des Wortes.<\/p><p class="align_justify">Ein besonderes Highlight steht am 17. April bevor: die Einweihung unseres neuen Skateparks. In kurzer Zeit ist hier ein Ort für Bewegung, Begegnung und Kreativität entstanden, auch dank der hervorragenden Zusammenarbeit der verschiedenen Gemeindeämter...<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225796132-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>