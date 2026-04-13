<p>Der Equal Pay Day wurde vom Landesbeirat für Chancengleichheit für Frauen nach Südtirol gebracht und ist - seit dem Start der Initiative im Jahr 2010 - ein fester Bestandteil im Tätigkeitskalender vieler Organisationen, Vereine und Frauengruppen unseres Landes. <\/p><p>Die Lohnschere (Gender Pay Gap) bleibt in Südtirol hartnäckig bestehen und liegt derzeit bei -17,5%. <\/p><p>Gleiches Entgelt für gleiche oder gleichwertige Arbeit ist ein Thema, das nicht nur Arbeitnehmerinnen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst betrifft, sondern auch Unternehmerinnen, Freiberuflerinnen und Selbständige. <\/p><p>Ein Grund dafür ist mangelnde Transparenz bei Gehältern und Entgelten, wodurch ungleiche Bezahlung und Diskriminierung oft verborgen bleiben. Aus diesem Grund wurde die Europäische Union aktiv und hat die EU-Richtlinie 2023\/970 zur Entgelttransparenz verabschiedet. Diese muss bis zum 7. Juni 2026 in nationales Recht umgewandelt werden. <\/p><p>Entgeltdiskriminierung beenden – Gleichheit schaffen!<\/p><p><br><\/p><p>Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der <a href="https:\/\/chancengleichheit.provinz.bz.it\/de\/news\/equal-pay-day-am-freitag-17-04-2026-macht-mit" title="Autonomen Provinz Bozen - Amt für Chancengleichheit.">Autonomen Provinz Bozen - Amt für Chancengleichheit.<\/a><\/p>