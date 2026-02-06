<p>Liebe Eppanerinnen und Eppaner!<\/p><p class="align_justify">Die Faschingswoche steht vor der Tür. Und obwohl Eppan keine klassische Faschingshochburg ist, wird es in diesen Tagen auch in unserer Gemeinde wieder bunt und fröhlich, bevor mit der Fastenzeit die Vorbereitung auf das Osterfest beginnt.<\/p><p class="align_justify">Rund um den Fasching ist einiges geboten...<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225784420-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>