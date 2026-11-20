<p>Ein Kind großzuziehen ist eine wunderschöne, aber auch herausfordernde Aufgabe. Nicht immer haben junge Familien Großeltern, Verwandte oder Freunde in ihrer Nähe, die sie im Alltag unterstützen können. Genau hier setzen die „Frühen Hilfen“ an.<\/p><p>Die „Frühen Hilfen“ sind ein Netzwerk aus Fachpersonen der Bezirksgemeinschaft und des Südtiroler Sanitätsbetriebes. Sozialpädagogen, Hebammen, Sanitätsassistenten und Psychologen begleiten werdende Eltern und Familien mit kleinen Kindern, stärken sie und bieten bei Bedarf Unterstützung an.<\/p><p>Mit dem Projekt „Freiwillige für Familien“ sucht der Katholische Familienverband Südtirol (KFS) nun auch in Eppan engagierte Menschen, die Familien mit Kindern zwischen 0 und 3 Jahren im Alltag unter die Arme greifen möchten.<\/p><p>Ob mit den Kindern spielen, einen Spaziergang unternehmen, zu einem Termin begleiten oder einfach ein offenes Ohr haben – oft sind es kleine Gesten, die eine große Entlastung bedeuten.<\/p><p>Gesucht werden einfühlsame, zuverlässige Menschen, die gerne etwas Zeit schenken möchten. Eine besondere Ausbildung ist nicht erforderlich. Die Freiwilligen erhalten eine Einschulung, werden fachlich begleitet, sind versichert und können an Fortbildungen teilnehmen.<\/p><p>Interesse geweckt? Der KFS freut sich über jede Anfrage!<\/p><h4>Kontakt:<\/h4><p>Tel. <a href="tel:+390471974778">0471 974 778<\/a><\/p><p>E-Mail: <a data-fr-linked="true" href="mailto:projekte@familienverband.it">projekte@familienverband.it<\/a><\/p><p>Referentin für Bildung und Soziales<br>Petra Prackwieser<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225834629-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>