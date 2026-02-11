<h4>Wir suchen Verstärkung!<\/h4><p>Für das Team der Gemeinde suchen wir<\/p><ul><li>eine\/n Funktionär\/in der Verwaltung mit Diplom über ein mindestens dreijähriges Universitätsstudium (7ter Funktionsebene) mit Teilzeitarbeitsverhältnis<\/li><\/ul><p>Fühlst du dich angesprochen und möchtest am Wettbewerb teilnehmen? <\/p><p>Dann melde dich gleich in der Dienststelle 0.3 Personal unter der Telefonnummer <a href="tel:+390471084030">0471-084030<\/a> oder sende uns eine E-Mail an <a href="mailto:personal@eppan.eu?subject=personal@eppan.eu" title="personal@eppan.eu">personal@eppan.eu<\/a>. Wir geben dir gerne alle nötigen Informationen, damit du dein Ansuchen samt Unterlagen innerhalb des <strong>Einreichetermins am Dienstag, 3. März 2026, 11.00 Uhr<\/strong>, abgeben kannst.<\/p><p><a href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225784400-542&sprache=1" title="Kundmachung und Gesuchsvorlage">Kundmachung und Gesuchsvorlage<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225784391-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>