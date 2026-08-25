<p>Wer die Radunterführung unter der Weinstraße bei Reifen Christof regelmäßig benutzt, dem sind die unschönen Graffitis, Hassbotschaften und teilweise wenig erfreulichen Botschaften an den Wänden sicherlich bereits aufgefallen.<\/p><p>Auch der Girlaner Ortsvorsteherin Laura Bock waren diese ein Dorn im Auge. Sie wandte sich deshalb mit der Idee an mich, gemeinsam mit der Jugendarbeit eine unkomplizierte und zugleich sinnvolle Lösung zu finden. Auch Gemeinderat Laurin von Wohlgemuth hatte bereits darauf hingewiesen, dass in diesem Bereich etwas getan werden sollte.<\/p><p>Die Idee konnte innerhalb kürzester Zeit umgesetzt werden: Die Gemeinde stellte unkompliziert die notwendigen Materialien zur Verfügung, und die Mitarbeiter der mobilen Jugendarbeit des Jugend- und Kulturtreffs JUMP machten sich gemeinsam mit Jugendlichen ans Werk. Zusammen wurden die unschönen Graffitis und Botschaften übermalt und die Unterführung damit deutlich aufgewertet.<\/p><p>Die Aktion zeigt, dass manchmal keine großen Maßnahmen notwendig sind, sondern mit guten Ideen, unkomplizierter Zusammenarbeit und dem Einsatz vieler Beteiligter rasch etwas verbessert werden kann. Besonders erfreulich ist, dass die Jugendlichen selbst eingebunden wurden und aktiv zur Gestaltung des öffentlichen Raumes beigetragen haben.<\/p><p>Ein herzliches Dankeschön an die Mobile Jugendarbeit des Jugend- und Kulturtreff JUMP und ganz besonders an die beteiligten Jugendlichen für ihren Einsatz. Ebenso danke ich den Gemeinderäten für ihre Hinweise und Anregungen.<\/p><p>Referentin für Bildung und Soziales<br>Petra Prackwieser<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225819226-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>