<p>In den kommenden Wochen startet die neue Informationsreihe „Gesund leben – Gemeinsam vorbeugen“, organisiert vom Sprengelrat Überetsch in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Andrian, Eppan, Kaltern, Nals und Terlan, der Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland, dem Gesundheitssprengel Überetsch, den Seniorenwohnheimen Terlan und Kaltern, dem Wohn- und Pflegeheim St. Pauls, dem Weißen Kreuz, der AEB – Aktive Eltern von Menschen mit Behinderung, dem Forum Prävention sowie mehreren Fachpersonen aus dem Gesundheitsbereich...<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225824015-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>